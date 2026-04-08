Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der NZD (Neuseeland-Dollar)/USD konnte nach der jüngsten Entscheidung der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) um bis zu 2,00% zulegen und erreichte ein Hoch bei rund 0,5844 (aktuell ca. 0,5824), so die Experten von XTB.Haupttreiber seien sowohl der restriktivere Ton der Zentralbank als auch die globale Risikobereitschaft nach der Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran gewesen. Im Kontext von Forex Aktuell würden Marktteilnehmer die Entscheidung klar als "hawkish pause" interpretieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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