RAQUEST, deutsches Fintech und Marktführer im Bereich Quellensteuertechnologie für Finanzinstitute, hat Lourdes Bustos, ehemalige EU-Kommissionspolitikerin und Steuerspezialistin, in sein Advisory Board berufen Lourdes Bustos ist Juristin und Ökonomin mit Schwerpunkt internationales Steuerrecht und Regulierungspolitik und verfügt u¨ber umfassende Erfahrung in direkten und indirekten Steuerthemen. Zuvor war sie als Steuerprüferin bei der spanischen Steuerverwaltung sowie als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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