München (ots) -Die A12 Enterprise AI Low Code-Plattform steht bald Open Source zur Verfügung. In enger Abstimmung zwischen dem Bayerischen Landesamt für Steuern und mgm technology partners GmbH erfolgt die Öffnung des Quellcodes der Plattform. Dieser steht mit dem nächsten A12-Release im Mai auf GitHub und openCode unter der EUPL 1.2-Lizenz zur Verfügung. Dies markiert einen Meilenstein in der langjährigen Zusammenarbeit der Partner und leistet einen weiteren Beitrag zur digitalen Souveränität in Bayern und Deutschland.Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung erfordert flexible und sichere Software-Lösungen - eine davon ist die A12 Enterprise AI Low Code-Plattform. Sie hat sich bereits seit Jahren in sicherheitskritischen und hochkomplexen Anwendungen der öffentlichen Verwaltung bewährt, unter anderem als technologisches Rückgrat von ELSTER, dem zentralen Online-Steuerportal Deutschlands, das mehrere Millionen Bürger sowie Unternehmen deutschlandweit nutzen. Mit der Open Source-Schaltung von A12 steht erstmals eine aus den realen Anforderungen der öffentlichen Verwaltung heraus entwickelte und in großem Maßstab erprobte Plattform für Digitalisierungsprojekte zur Verfügung.Nächster Schritt in Richtung digitale Souveränität"Mit der Öffnung unserer Plattform A12 als Open Source schaffen wir eine neue Grundlage für digitale Souveränität im öffentlichen Sektor", so Sergio Lerena, der als Mitglied der mgm-Geschäftsleitung das ELSTER-Projekt seit Jahren begleitet. "Mit A12 stellen wir eine Lösung bereit, die in der deutschen Verwaltungspraxis gewachsen ist.""Mit der Open Source-Schaltung der ELSTER zugrundeliegenden Software A12 stärken wir nicht nur die digitale Souveränität der deutschen Steuerverwaltung, sondern fördern auch für weitere Teile der deutschen Verwaltung die Unabhängigkeit von kommerziellen Drittsystemen. Bewährter, transparenter und frei zugänglicher Quellcode steigert die Effizienz von Digitalisierungsprojekten. So schaffen wir eine zukunftsfähige, vertrauenswürdige Grundlage für digitale Verwaltungsprozesse in Deutschland - weit über die Steuer hinaus", so Andreas Koch, Vizepräsident & Bereichsleiter IT beim Bayerischen Landesamt für Steuern (BayLfSt).Mehrwert durch OffenheitDie Open Source-Schaltung und damit Öffnung von A12 ist mehr als ein technologischer Schritt für Bayern: Sie ist Ausdruck einer offenen, gemeinschaftlichen Haltung. Statt Insellösungen verfolgt mgm gemeinsam mit Partnern aus Verwaltung und Politik das Ziel, nachhaltige, wiederverwendbare und zukunftssichere Lösungen bereitzustellen. Die breite Verfügbarkeit der Plattform ermöglicht nicht nur die zügigere Umsetzung digitaler Vorhaben für die öffentliche Verwaltung, sondern macht auch Innovationspotenziale für Bürger:innen und Unternehmen zugänglich - über den Steuerbereich hinaus.Zukunftsfähige Lösungen für die gesamte öffentliche VerwaltungBehörden und Institutionen erhalten mit A12 einen direkten Zugang zu einer leistungsstarken, zukunftsfähigen technischen Basis, die den hohen Anforderungen an Souveränität, Sicherheit und Leistungsfähigkeit gerecht wird.Weitere Informationen zur Open Source-Schaltung der A12 Plattform finden Sie unter:- www.a12.aiÜber das Bayerische Landesamt für Steuern (BayLfSt)Das BayLfSt ist eine Landesbehörde des Freistaats Bayern. Es ist die einzige Mittelbehörde im Aufbau der Steuerverwaltung und damit das Verbindungsglied zwischen dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat und den Finanzämtern.Über mgmmgm technology partners GmbH ist ein deutsches Software-Unternehmen mit Hauptsitz in München und seit über 30 Jahren Experte für die Entwicklung von geschäftskritischen Enterprise-Applikationen, unter anderem in den Branchen Public Sector, Insurance und Retail. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 19 internationalen Standorten.Über A12A12 ist die Entwicklungsplattform von mgm für die nachhaltige Entwicklung komplexer Enterprise-Anwendungen. Auf Basis modellbasierten Software Engineerings verbindet A12 Low Code-Ansätze mit professioneller Softwareentwicklung und unterstützt die Integration komplexer IT-Landschaften sowie den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.Pressekontakt:mgm technology partners GmbHMarkus MichelsSenior Program-Manager A12 Open SourceE-Mail: markus.michels@mgm-tp.comOriginal-Content von: mgm technology partners GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144608/6251441