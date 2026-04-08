BD (Becton, Dickinson and Company): BD stellt die nächste Generation der TIPS-Technologie vor, um die Behandlung der portalen Hypertonie in der gesamten Europäischen Union voranzubringen

Dank der CE-Kennzeichnung und der Daten aus der klinischen ARCH-Studie ist der Liverty TIPS Stent Graft in der Lage, die Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit fortgeschrittener Lebererkrankung zu erweitern

FRANKLIN LAKES, N.J., 8. April 2026 /PRNewswire/ -- BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, gab heute bekannt, dass es die CE-Kennzeichnung für den Liverty TIPS Stent Graft beantragt hat, wodurch die Behandlung der portalen Hypertonie in der gesamten Europäischen Union innovativ vorangetrieben wird. Unser Gerät der nächsten Generation mit einstellbarem Durchmesser wurde entwickelt, um die Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit Leberzirrhose und Komplikationen der portalen Hypertonie zu erweitern, und stellt den neuesten Fortschritt von BD bei interventionellen Therapien zur Behandlung komplexer Lebererkrankungen dar. Die Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit aus der zulassungsrelevanten klinischen ARCH-Studie zur Bewertung des Liverty TIPS Stent Grafts werden erstmals auf der jährlichen wissenschaftlichen Tagung der Society of Interventional Radiology (SIR) am 12. April 2026 vorgestellt.

Die Leberzirrhose stellt nach wie vor eine erhebliche globale gesundheitliche Herausforderung dar; nach den neuesten Erkenntnissen der "Global Burden of Disease"-Studie leiden weltweit schätzungsweise 58 Millionen Menschen an dieser Erkrankung. 1 Eine Leberzirrhose kann zu einer portalen Hypertonie führen, einer schwerwiegenden Erkrankung, die lebensbedrohliche Komplikationen wie Varizenblutungen und Flüssigkeitsansammlungen im Bauchraum oder in der Brust zur Folge haben kann. 2 Transjuguläre intrahepatische portosystemische Shunt-Verfahren (TIPS) tragen dazu bei, die durch einen erhöhten Portaldruck verursachten Symptome zu lindern, indem sie diesen Druck senken und den Blutfluss verbessern.

Der Liverty TIPS Stent Graft wurde entwickelt, um eine individuelle Patientenversorgung zu ermöglichen. Er verfügt über einen einstellbaren Innendurchmesser von 6 bis 10 mm und bietet die derzeit größte Auswahl an Längen für überkappte TIPS-Stents. Zu den Hauptmerkmalen zählen ein flexibler, selbstexpandierender Nitinol-Rahmen und eine zweischichtige ePTFE-Ummantelung mit Kohlenstoffimprägnierung auf der Innenseite, die vollständig fixiert auf einem dreiachsigen Einführsystem geliefert wird, das auf Platzierungsgenauigkeit, Kontrolle und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist.

"Für Patienten, die mit Komplikationen einer portalen Hypertonie leben, ist der Zugang zu sicheren, wirksamen und flexibel anpassbaren Behandlungsmöglichkeiten von entscheidender Bedeutung", sagte Rima Alameddine, weltweite Präsidentin des Bereichs Peripheral Intervention bei BD. "Mit der CE-Kennzeichnung des Liverty TIPS Stent Grafts führen wir eine innovative, anpassbare Lösung ein, die Ärzten dabei hilft, die Therapie individuell zu gestalten und die Aussichten auf langfristige Ergebnisse zu verbessern."

BD gab zudem bekannt, dass die Daten der klinischen ARCH-Studie - einer globalen, prospektiven, multizentrischen, einarmigen klinischen Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit des Liverty TIPS Stent Grafts bei der Behandlung von Komplikationen aufgrund einer portalen Hypertonie - im April auf der SIR erstmals von dem globalen Studienleiter Prof. Dr. med. Ziv Haskal im Rahmen eines Vortrags vorgestellt werden.

"Der Liverty TIPS Stent Graft stellt einen wichtigen Fortschritt in der Behandlung von Patienten mit schweren Komplikationen aufgrund einer portalen Hypertonie dar", sagte Dr. Haskal. "Dank seines einstellbaren Durchmessers und seines Einführdesigns können Ärzte den Shunt besser an die individuelle Physiologie des Patienten anpassen - ein entscheidender Faktor für die sichere und wirksame Anlage eines TIPS. Die Studie liefert die ersten und einzigen prospektiven Daten, die die Ergebnisse von kalibrierten TIPS mit kleinem Durchmesser bei der Behandlung aller wesentlichen Komplikationen der portalen Hypertonie beschreiben." Ich freue mich darauf, die Ergebnisse der ARCH-Studie auf dem SIR zu präsentieren."

In den Vereinigten Staaten ist der Liverty TIPS Stent Graft ein Prüfprodukt, dessen Verwendung nach US-amerikanischem Recht ausschließlich auf Forschungszwecke beschränkt ist.

Informationen zu BD

BD ist eines der weltweit größten reinen Medizintechnikunternehmen mit dem Ziel Advancing the world of health, indem es Innovationen in den Bereichen Medical Essentials, Connected Care, Biopharma Systems und Interventional vorantreibt. Das Unternehmen unterstützt die Akteure des Gesundheitswesens durch die Entwicklung innovativer Technologien, Dienstleistungen und Lösungen, die den klinischen Betrieb optimieren und die Versorgung der Patienten verbessern. Mit mehr als 60.000 Mitarbeitern ist BD weltweit tätig und liefert jährlich Milliarden von Produkten, die einen positiven Einfluss auf das globale Gesundheitswesen haben. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Kunden kann BD dazu beitragen, die Ergebnisse zu verbessern, die Kosten zu senken, die klinische Effizienz zu steigern, die Sicherheit zu verbessern und den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu erweitern. Für weitere Informationen über BD besuchen Sie bitte bd.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/bd1/, X @BDandCo oder Instagram @becton_dickinson.

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1 Duo H, You J, Du S, Yu M, Wu S, Yue P, et al. Liver cirrhosis in 2021: Global Burden of Disease Studie. PLOS One. 2025;20(7):e0328493. doi: 10.1371/journal.pone.032849

2 Carroll A, Boike JR. Tips for TIPS recipients: A patient-focused guidance on TIPS. Clin Liver Dis (Hoboken). 2024;23(1):e0091. doi:10.1097/CLD.0000000000000091

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