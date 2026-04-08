Die US-Schauspielerin Milla Jovovich hat mit Mempalace ein KI-Tool vorgestellt, mit dem Chatbots Konversationen mit Nutzer:innen leichter speichern und organisieren können sollen. Die Inspiration dazu stammt von einer uralten Lernmethode. In Konversationen mit auf großen Sprachmodellen (LLM) basierenden KI-Chatbots wie ChatGPT, Claude oder Gemini stoßen Nutzer:innen schnell auf Beschränkungen, was die Speicherfunktionen angeht. Wird eine neue Konversation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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