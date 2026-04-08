© Foto: Seung-il Ryu - NurPhotoAnalysten erhöhen ihre Ziele, die Aktie springt an: Warum SK Hynix im KI-Boom plötzlich noch deutlich mehr Potenzial zugetraut wird.Die Aktien des südkoreanischen Chipherstellers SK Hynix legten am Mittwoch um mehr als 13 Prozent zu, nachdem der Konkurrent Samsung Quartalsgewinne prognostiziert hatte, die die Markterwartungen übertrafen. Dies schürte die Erwartungen an die Ergebnisse von SK Hynix, wie Reuters berichtet. Samsung prognostizierte am Dienstag, dass der operative Gewinn im ersten Quartal um mehr als das Achtfache steigen werde und übertraf damit die Analystenschätzungen. Die boomende Nachfrage nach Infrastruktur für künstliche Intelligenz überlastete das Angebot und trieb die …Den vollständigen Artikel lesen
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