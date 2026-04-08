17,5 Prozent - so stark fallen die Aktienmärkte in bestimmten Jahren im Schnitt. Eine Zahl, die kein Zufall ist, sondern Teil eines wiederkehrenden Musters. Ausgelöst durch ein bestimmtes Ereignis, das gerade in unruhigen Zeiten an Bedeutung gewinnt. Wer diesen Zusammenhang versteht und den daraus entstehenden Zyklus erkennt, profitiert jetzt enorm.Genau in diesen wiederkehrenden Marktphasen rücken 2 ausgewählte Aktien in den Mittelpunkt, die zu den klaren Gewinnern gehören könnten. Diese Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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