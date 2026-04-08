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Dow Jones News
08.04.2026 13:45 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Waffenruhe im Iran-Krieg sorgt für Erleichterungsrally

DJ MÄRKTE EUROPA/Waffenruhe im Iran-Krieg sorgt für Erleichterungsrally

DOW JONES--Die Einigung auf eine zweiwöchige Waffenruhe im Krieg zwischen den USA und dem Iran sorgt am Mittwoch an den europäischen Aktienmärkten für eine Erleichterungsrally. Der DAX macht einen Satz um 4,9 Prozent auf 24.050 Punkte nach oben. Für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 4,9 Prozent auf 5.911 Punkte aufwärts. Gleichzeitig sorgt die zwischen den USA und dem Iran vereinbarte Wiedereröffnung der Straße von Hormus für einen Einbruch bei den Ölpreisen. Ein Barrel der Sorte Brent reduziert sich um 14,2 Prozent auf 93,76 Dollar.

Eine vorübergehende Belebung der Schifffahrt sei jedoch nicht dasselbe wie eine vorhersehbare Normalisierung der Energieflüsse in den kommenden Monaten, so Chefstratege Elliot Hentov von State Street Investment Management. "Daher sollten die Risikoprämien nicht zu stark sinken, solange wir keine Anzeichen für gegenseitige Zugeständnisse an der geopolitischen Front sehen, die das Vertrauen in einen dauerhaften Waffenstillstand stärken würden", meint er. Die Zutaten für einen kräftigen globalen Makro-Schock seien nach wie vor vorhanden und nur geringfügig schwächer als vor 24 Stunden.

Die Anleiherenditen fallen deutlich, denn die mit dem Ölpreisanstieg verbundenen Inflationssorgen lassen nun wieder nach und damit auch die Befürchtungen steigender Leitzinsen zur Eindämmung der Inflation. Im Blick steht daher am Abend das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank. Am Freitag stehen dann die wichtigen US-Verbraucherpreise für März an, welche die Auswirkungen der hohen Energiepreise zeigen dürften.

Profiteure der aktuellen Entwicklungen sind die Aktien der Fluggesellschaften und der Reise-Veranstalter. So steigen die Aktien von Lufthansa, IAG und Air France-KLM um bis zu 14,4 Prozent, die Aktien von Tui machen einen Satz um 11,9 Prozent nach oben.

Bei den Autoherstellern und ihren Zulieferern legen Forvia und Valeo um bis zu 9,0 Prozent zu, Stellantis erhöhen sich um 8,1 Prozent. VW und Volvo Car klettern um 5,9 bzw. 7,6 Prozent. Für Konjunkturwerte wie Siemens, Kion, Saint-Gobain und Heidelberg Materials geht es um bis zu 10,2 Prozent aufwärts. Verlierer sind die Ölwerte mit den einbrechenden Öl-Preisen. Hier fallen Eni um 7,2 Prozent und BP büßen 5,1 Prozent ein. Die Shell-Aktie fällt um 5,3 Prozent. Das Update von Shell zeigt den Zwiespalt, mit dem das Unternehmen aufgrund des Krieges im Nahen Osten konfrontiert ist, meint Dan Coatsworth von AJ Bell. Die Produktion in der Region werde durch den Konflikt gestört, die Preisvolatilität stütze jedoch andere Teile des Geschäfts.

Kräftige Verluste gibt es auch bei Yara (-10,9%) und K+S (-9,5%). Hier hatte man wegen der Nahost-Spannungen auf einen weiteren Anstieg der Düngerpreise gesetzt.

Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) verbessern sich um 12,3 Prozent. Der Markt honoriert damit die Profitabilitätsziele bei gleichzeitig hohem Umsatzwachstum. Im Teilsegment der verschreibungspflichtigen Medikamente legte der Umsatz im ersten Quartal um 35 Prozent zu. Gleichzeitig wurde der Jahresausblick bestätigt, was eine angepeilte Gewinnmarge von 2 bis 2,5 Prozent vorsieht. "Profitabilität ist bei Investoren momentan wichtiger als Umsatz", sagt ein Händler. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50  5.910,54  +4,9   277,32    5.633,22      2,1 
Stoxx-50    5.104,72  +4,0   198,39    4.906,33      3,8 
DAX      24.049,94  +4,9  1128,35    22.921,59      -1,8 
MDAX      30.326,96  +5,6  1593,50    27.039,42      -0,9 
TecDAX     3.603,13  +5,2   177,43    3.091,28      -0,5 
SDAX      17.243,78  +4,3   710,05    13.062,07      0,4 
CAC       8.265,41  +4,5   356,67    7.908,74      1,4 
SMI      13.174,89  +3,0   384,54    12.790,35      -0,7 
ATX       5.638,59  +3,6   195,24    5.443,35      5,9 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:07 Uhr 
EUR/USD      1,1690  +0,8   0,0096     1,1594     1,1569 
EUR/JPY      185,19  +0,1   0,1700     185,02    185,0900 
EUR/CHF      0,9215  -0,4  -0,0033     0,9248     0,9261 
EUR/GBP      0,8695  -0,3  -0,0023     0,8718     0,8735 
USD/JPY      158,38  -0,8  -1,2300     159,61    159,9700 
GBP/USD      1,344  +1,1   0,0150      1,329     1,3241 
USD/CNY      6,8287  -0,4  -0,0280     6,8567     6,8567 
USD/CNH      6,8273  -0,4  -0,0273     6,8546     6,8654 
AUS/USD      0,7038  +0,9   0,0063     0,6975     0,6929 
Bitcoin/USD  71.507,07  +3,2  2.205,82    69.301,25   67.758,58 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     94,81 -16,1   -18,14     112,95 
Brent/ICE     93,76 -14,2   -15,51     109,27 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.783,93  +1,7   81,43    4.702,50 
Silber       76,80  +5,3    3,87      72,93 
Platin     2.039,68  +4,2   82,13    1.957,55 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

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April 08, 2026 07:09 ET (11:09 GMT)

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