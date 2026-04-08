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Der Motorenbauer aus Köln hat gerade sein bestes Jahr seit Langem hinter sich. Umsatz und Gewinn auf Rekordniveau, ein laufendes Sparprogramm, das wirklich funktioniert, und ein Management, das mit eigenem Geld auf die eigene Aktie setzt. Nach einem Kurssturz notiert das Papier aktuell rund 30 Prozent unter seinem Jahreshoch. Wer jetzt wegschaut, könnte eine seltene Gelegenheit verpassen. Der Markt bewertet Deutz derzeit wieder pessimistischer als zuletzt und gerade so, als stünde das Unternehmen vor ernsthaften Problemen. Doch ein genauerer Blick auf Zahlen, Strategie und Charttechnik erzählt die Geschichte etwas anders. Lesen Sie weiter, es könnte sich lohnen.

Starke Zahlen, schwacher Kurs, wie passt das zusammen?

Das Geschäftsjahr 2025 war für die Deutz AG schlicht das stärkste seit Jahren. Der Umsatz stieg auf 2,04 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis legte um satte 46 Prozent auf 112,3 Millionen Euro zu, was einer Marge von 5,5 Prozent entspricht. Im Schlussquartal lag diese sogar bei 6,8 Prozent. Gleichzeitig verbesserte sich der operative Cashflow auf 143,4 Millionen Euro. Dass der Kurs zuletzt dennoch unter Druck geriet, liegt an der Kombination aus hohen Erwartungen und einem schlechten Umfeld. Der Markt hatte mit etwas mehr gerechnet. Hinzu kommen drohende US-Importzölle, die das margenstarke Nordamerikageschäft belasten könnten, weil ein erheblicher Teil der Wertschöpfung in Europa stattfindet. Auch die Erholung im Bau- und Landmaschinensektor lässt weiter auf sich warten. Bemerkenswert ist dennoch, was Deutz strategisch vorantreibt.

Seit Jahresbeginn operiert das Unternehmen in fünf klar abgegrenzten Segmenten: Defense, Energy, Engines, NewTech und Service. Mit der Übernahme der Frerk Aggregatebau GmbH im Februar 2026 hat Deutz seinen Einstieg in den Bereich dezentrale Energieversorgung und Rechenzentrums-Notstromsysteme vertieft. Auch das Sparprogramm "Future Fit" hat bereits mehr als 25 Millionen Euro an strukturellen Kosten eingespart. Bis Jahresende soll die Kostenbasis gegenüber 2024 um über 50 Millionen Euro sinken.

Charttechnik

Der Absturz von rund 12,50 Euro auf ca. 8 Euro in wenigen Wochen war heftig, und wirkt bei genauer Betrachtung etwas übertrieben. Solche Bewegungen entstehen oft, wenn Anleger panisch reagieren und der Kurs weit über das fundamental gerechtfertigte Maß hinaus nach unten schießt. Genau das könnte hier passiert sein. Aktuell liegt die Aktie um die 8,85 Euro. Charttechnisch hat sich im Bereich von 8,50 Euro eine kurzfristige Unterstützungszone gebildet. Solange dieser Bereich hält, bleibt die technische Ausgangslage eher gut. Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktie zuletzt auf 9,90 Euro angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Warburg Research sieht den Zielkurs sogar bei 12,90 Euro. Längerfristig erscheinen sogar 15 Euro möglich. Aber auch nur dann, wenn die neuen Segmente Defense und Energy die gewünschten Wachstumsbeiträge liefern. Ebenso müsste das Sparprogramm die Margen wie geplant nach oben hieven. Bis 2030 will das Management den Umsatz auf vier Milliarden Euro verdoppeln und eine EBIT-Marge von zehn Prozent erreichen. Das wäre dann wohl eine grundlegende Neubewertung des Unternehmens.

Was tun?

Ein starkes Argument für einen Einstieg liefert das Verhalten des Managements selbst. Kurz nach dem Kursrückgang kauften Unternehmens-Insider gemeinsam für rund 575.000 Euro Aktien. Das könnte als verlässlicheres Signal als jede Analystenmeinung gelten. Die kommenden Monate werden zeigen, ob Deutz liefern kann. Am 7. Mai 2026 präsentiert das Unternehmen die Zahlen für das erste Quartal 2026, der erste echte Test, ob Einsparungen und neue Segmente in der Bilanz ankommen. Am 13. Mai ist die Hauptversammlung. Auf dem aktuellen Niveau um 8,85 Euro bietet die Aktie ein interessantes Einstiegsniveau. Zumindest für risikobereite Anleger. Das Kursziel von 9,90 Euro könnte recht schnell erreichbar sein. 12,90 Euro eher mittelfristig und 15 Euro langfristig. Vorausgesetzt, die Quartalszahlen im Mai bestätigen den eingeschlagenen Weg. Wer den Abschwung von 12,50 auf 8 Euro als Übertreibung wertet und auf eine Rückkehr zur Normalisierung setzt, findet hier vielleicht eine spannende Einstiegsgelegenheit.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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