Nach einer mehrwöchigen Talfahrt zeichnet sich bei der Aktie von Heidelberg Materials ein Turnaround ab. Bereits in den vergangenen Tagen konnte sich der Kurs stabilisieren. Die zwischen den USA und dem Iran ausgehandelte Feuerpause sorgt am Mittwoch nun für einen Kurssprung von fast +9%. Doch wie nachhaltig ist dieser Anstieg? Waffenruhe führt zu Kurssprung Auf diesen Moment haben viele Anleger sehnsüchtig gewartet. Kurz vor dem Ablauf des US-Ultimatums ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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