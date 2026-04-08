Je höher das Ranking auf Googles erster Seite, desto eher ist der Content von Menschen geschrieben worden. Darauf deutet eine Semrush-Analyse hin, die auch zeigt: KI-Support breitet sich in den Suchergebnissen aus. Und was macht Google damit? 20.000 Keywords und 42.000 Blogposts hat Semrush analysiert, um herauszufinden, ob Content, der von Menschen geschrieben wurde, bei Google besser rankt als Inhalte, die mehr AI-Hilfestellung bei der Produktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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