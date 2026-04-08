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Duck Creek startet Duck Creek Reinsurance with Active Delivery und hilft Versicherern, das Programm-Management zu vereinfachen und die Finanzkontrolle zu verbessern



08.04.2026 / 14:15 CET/CEST

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Die cloudnative Lösung bietet kontinuierliche Updates, Echtzeit-Transparenz und optimierte Abläufe ohne Systemunterbrechung. BOSTON, 8. April 2026 /PRNewswire/ -- Duck Creek Technologies , der globale Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) sowie der allgemeinen Versicherung definiert, meldete heute die allgemeine Verfügbarkeit von Duck Creek Reinsurance with Active Delivery, eine bahnbrechende Lösung, die kostspielige Upgrades überflüssig macht und Versicherer in die Lage versetzt, komplexe Rückversicherungsprogramme in einer Zeit schneller Marktveränderungen und Risikodiversifizierung in großem Umfang zu verwalten. Duck Creek Reinsurance with Active Delivery basiert auf der sicheren, skalierbaren AWS-Plattform und liefert automatisch monatliche Produkt-Updates. Diese Aktualisierungen werden nahtlos in der Mitte eines jeden Monats durchgeführt, so dass der Betrieb am Monatsende nicht unterbrochen wird und keine kostspieligen, ressourcenintensiven Upgrades erforderlich sind. Alle Updates sind mit Funktionskennzeichen versehen, so dass Versicherer die volle Kontrolle über den Aktivierungszeitpunkt haben und gleichzeitig Produktionsumgebungen geschützt werden. Alle Anpassungen werden bei Bedarf vom Duck Creek-Team vorgenommen. Unternehmen werden heute durch Tabellenkalkulationen, fragmentierte Systeme und eingeschränkte Transparenz gebremst, was zu Schadensverlusten, langsamen Finanzabschlüssen und Betriebsrisiken führt. Da die Rückversicherung immer komplexer wird, erschweren diese manuellen Prozesse die Skalierung und die Reaktion auf Marktveränderungen. Duck Creek Reinsurance mit Active Delivery ersetzt dies durch eine cloudnative, stets aktuelle Plattform, die Verträge zentralisiert, Arbeitsabläufe automatisiert und Einblicke in Echtzeit liefert. Durch die Beseitigung von Leckagen und die Beschleunigung der finanziellen Ergebnisse können Versicherer die Rückversicherung von einer manuellen Belastung in einen strategischen Vorteil verwandeln. "Wir freuen uns, Duck Creek Reinsurance with Active Delivery, einzuführen, das eine neue Ebene der Funktionalität und Kontrolle für Rückversicherungsprozesse bringt", sagt Celine Thierry, Senior Director of Product Management, Reinsurance bei Duck Creek Technologies. "Durch die Eliminierung von Upgrade-Zyklen und die Ermöglichung einer kontinuierlichen Bereitstellung können Versicherer schneller auf Marktveränderungen reagieren, die finanziellen Ergebnisse verbessern und sich auf die Optimierung von Risikostrategien und die Förderung von Wachstum konzentrieren, anstatt Altsysteme zu pflegen." Die wichtigsten Vorteile sind: Cloud-nativ. Immer aktuell. Keine Upgrade-Projekte

Kontinuierliche Innovation ohne Unterbrechung

Sichere, skalierbare SaaS-Bereitstellung Zentralisierte Verträge. Vollständige Sichtbarkeit. Eine Quelle der Wahrheit für Verträge, fakultative, angenommene und Retrozessionsprogramme

Ganzheitlicher Echtzeit-Überblick über Verträge, Engagements und Forderungen

Verbesserte Vertragssicherheit und Prüfungstransparenz Stärkere finanzielle Leistung. Maximierung der Verwertbarkeit und Reduzierung von Leckagen

Beschleunigung des Inkassos und Verbesserung des Cashflows

Schnellerer Abschluss mit genauerer Berichterstattung Auf Wiedersehen Tabellenkalkulationen. Anfällige Umgehungslösungen beseitigen

Ersetzen Sie manuelle Prozesse durch gezielte Automatisierung Die Plattform unterstützt auch den Omnichannel-Zugang, der die Zusammenarbeit zwischen Underwriting-, Finanz- und Rückversicherungsteams ermöglicht. Dynamische Workflows und regelbasierte Verarbeitung helfen dabei, einheitliche Ergebnisse und eine optimierte Vertragsleistung zu gewährleisten. Informationen zu Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ist ein globaler Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfall- sowie der allgemeinen Versicherungsbranche definiert. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und immergrüne Operationen durchzuführen. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung, und wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen da sein sollten, wo und wie sie sie am meisten benötigen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als Komplettpaket erhältlich, und alle sind über Duck Creek OnDemand verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für die neuesten Informationen - LinkedIn und X . Medienkontakte

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2778773/Duck_Creek_Technologies_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/duck-creek-startet-duck-creek-reinsurance-with-active-delivery-und-hilft-versicherern-das-programm-management-zu-vereinfachen-und-die-finanzkontrolle-zu-verbessern-302737006.html



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