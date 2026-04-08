Der mittlere Bruttojahresverdienst, gemessen am Median, lag hierzulande im Jahr 2025 bei 54.066 Euro. Der durchschnittliche Bruttojahresverdienst betrug bei 64.441 Euro. Den höchsten Medianverdienst bekamen Beschäftigte der Energieversorgung. Wo steht die Versicherungsbranche? In Deutschland lag im Jahr 2025 der mittlere Bruttojahresverdienst, gemessen am Median, einschließlich Sonderzahlungen bei 54.066 Euro. Das heißt: Die Hälfte der Beschäftigten verdiente mehr oder genau diesen Betrag, während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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