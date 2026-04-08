Der Volksmund nennt es: "Gold des kleinen Mannes". Es ist auch als "Kleiner Bruder des Goldes" bekannt: Silber! Man sollte es jedoch als eigenständige Anlageklasse mit spezifischen Zyklen verstehen. Als Edelmetall steht Silber oft im Schatten des alles überstrahlenden Goldes. Ein Artikel von Heiko Trampler, Vertriebsleiter & Maklerbeauftragter von philoro EDELMETALLESilber ist eine Jahrtausende alte Währung. Es wird seit ca. 5.000 Jahren als Geld verwendet. Es war oft Basis für Währungssysteme (Silberstandard), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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