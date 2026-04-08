DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BED BATH + BEYOND DL-,01 OVER US6903701018 BAW/UFN
BED BATH + BEYOND WTS26 US0758961595 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BED BATH + BEYOND DL-,01 OVER US6903701018 BAW/UFN
BED BATH + BEYOND WTS26 US0758961595 BAW/UFN
© 2026 Xetra Newsboard