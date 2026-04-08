Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt

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Waffenstillstand-Ankündigung sorgt für deutliche Kursgewinne.





Die internationalen Aktienmärkte haben am Vormittag spürbar zugelegt, nachdem der US-Präsident in der vergangenen Nacht rund 90 Minuten vor Ablauf einer zuvor gesetzten Frist einen beidseitigen, auf zwei Wochen angelegten Waffenstillstand im Iran angekündigt hat. Als Bedingung wurde dabei die Öffnung der Straße von Hormus genannt, deren eingeschränkte Passierbarkeit den globalen Schiffsverkehr derzeit belastet - insbesondere mit Blick auf Rohöltransporte. Die Nachricht führte zu einer klaren Entspannung an den Märkten und befeuerte die Risikobereitschaft: Der DAX gewann am Vormittag rund 4,5%. In den USA deuteten die vorbörslichen Indikationen ebenfalls auf einen festen Handelsstart hin: Der NASDAQ-100 Index lag vorbörslich etwa 3,5% im Plus, der S&P-500 rund 2,7%. Zu den auffälligsten Gewinnern zählten Siemens Energy AG mit einem Kursanstieg von etwa 10,7% sowie Infineon Technology AG mit rund 10,5%. In den USA legte Micron Technology Inc. vorbörslich um knapp 11,46% zu.Trotz der positiven Marktreaktion bleibt die Lage dynamisch. Entscheidend dürfte sein, ob die Straße von Hormus tatsächlich wieder verlässlich passierbar wird, ob die angekündigte Waffenruhe Bestand hat und wie sich die Situation nach Ablauf der zwei Wochen weiterentwickelt.







































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Quelle: HSBC





















