Asiatische Medien berichten von Produktionsproblemen beim ersten faltbaren iPhone von Apple. Ein bekannter Experte widerspricht den Angaben jedoch. Gleichzeitig kursieren neue Gerüchte zum Namen des Geräts. So könnte es heißen. Im Herbst soll Apple erstmals ein faltbares iPhone auf den Markt bringen - oder etwa doch nicht? Die japanische Wirtschaftsnachrichtenagentur Nikkei Asia schreibt von Schwierigkeiten in der Produktionsvorbereitung. Apple habe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n