GLOBAL REPTRAK100 2026

Barilla wird im Global RepTrak 100 das dritte Jahr in Folge als weltweit führendes Lebensmittelunternehmen bestätigt und schafft es unter die Top 10 der globalen Unternehmen.

Die Unternehmensgruppe rangiert insgesamt auf Platz 9, was einem Aufstieg um 16 Plätze gegenüber 2025 entspricht.

Barilla wurde das dritte Jahr in Folge im Global RepTrak 100-Ranking von RepTrak, das seit 1999 jährlich die Unternehmen mit dem weltweit besten Ruf analysiert, als weltweit führendes Unternehmen im Lebensmittelsektor in Bezug auf seine Reputation bestätigt.

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Im Ranking 2026 erreicht die Unternehmensgruppe den 9. Platz in der Gesamtwertung. Damit verbessert sie sich im Vergleich zu 2025 (Platz 25) um 16 Plätze und rückt in die weltweiten Top 10 vor, was den über die Jahre hinweg stetig aufgebauten guten Ruf des Unternehmens bestätigt. Dieses Ergebnis verdeutlicht die Fähigkeit von Barilla, Produktqualität, visionäre industrielle Ausrichtung und soziale Verantwortung miteinander zu verbinden Faktoren, die bei der Bewertung der Unternehmensreputation zunehmend an Bedeutung gewinnen. In der Studie werden Schlüsselelemente wie Leistung, Innovation, Unternehmensführung, Nachhaltigkeit und die Fähigkeit, langfristiges Vertrauen aufzubauen, bewertet.

"In dem turbulenten makroökonomischen Umfeld von heute ist es bereits ein positives Signal, eine konstante Performance aufrechtzuerhalten", so Sara Fargion, Vice President RepTrak, EMEA "Daher stellt die Fähigkeit, in diesem Umfeld zu wachsen, ein echtes Unterscheidungsmerkmal dar. Insbesondere die Lebensmittelbranche steht unter erheblichem Druck, weil die anhaltende Inflationswelle nach wie vor für intensive Medienberichterstattung sorgt und die öffentliche Wahrnehmung in allen 14 Ländern, in denen wir die Reputation messen, nachhaltig prägt."

Barilla ist in über 100 Ländern vertreten, unterhält 30 Produktionsstätten, produziert jährlich mehr als 2 Millionen Tonnen an Teigwaren, Fertigsaucen und Backwaren und investiert weiterhin in Innovation und die ständige Verbesserung seines Produktangebots.

Dieses Engagement spiegelt sich in der im November in Parma erfolgten Einweihung von BITE (Barilla Innovation Technology Experience) wider, dem neuen Forschungs- und Entwicklungszentrum, in dem 200 Experten darunter Lebensmitteltechnologen, Forscher, Ingenieure und Food-Designer neue Produkte entwickeln und Rezepte, Produktionsprozesse sowie Verpackungen optimieren. BITE ist ein hochmoderner Hub, der wissenschaftliches Fachwissen, Esskultur und Technologie miteinander verbindet, um die Zukunft von Lebensmitteln zu gestalten. Der Hub wird durch ein Open-Innovation-Ökosystem unterstützt, das Universitäten und Forschungszentren weltweit einbezieht, und so die Entwicklung immer nachhaltigerer, sicherer und besser auf die sich wandelnden Verbraucherbedürfnisse abgestimmter Lösungen beschleunigt.

Ein weiterer Beweis für die Fähigkeit des Konzerns, die Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen, ist die Auszeichnung mit zwei Preisen im Rahmen des italienischen Programms Product of the Year: Im Jahr 2025 wurde Barilla Al Bronzo in der Kategorie Pasta ausgezeichnet, 2026 ging die Auszeichnung an Barilla Protein+; beide wurden von mehr als 12.000 Verbrauchern im Rahmen einer von Circana durchgeführten Umfrage ausgewählt.

Das Wachstum der Barilla Group und ihre Fähigkeit, neue Ernährungstrends und -kulturen aufzugreifen, werden zudem durch ihre Partnerschaft mit der Formel 1 unterstützt, die Barillas Kernwert der Gemeinschaft in den weltweit führenden Motorsportwettbewerb getragen hat. Weltweit haben einflussreiche soziale Initiativen mit Organisationen wie The Food Bank und Doctors Without Borders Tausende von Freiwilligen und Bürgern mobilisiert, die soziale und humanitäre Projekte durch konkrete Maßnahmen der Teilnahme und des Teilens unterstützen.

Parallel dazu verstärkt Barilla sein soziales und ökologisches Engagement weiter und macht Nachhaltigkeit sowie Energie- und Wassereffizienz zu zentralen Bestandteilen seines Wachstumsmodells. Im Rahmen dieser anhaltenden Bemühungen wurde 2024 die Gesamtmenge an recyceltem und wiederverwendetem Wasser im Vergleich zu 2022 um 45 gesteigert. In wasserarmen Gebieten war die Steigerungsrate sogar noch deutlicher und erreichte 164 %. Dieses Engagement erstreckt sich auch auf die knapp 9.000 Mitarbeiter von Barilla die treibende Kraft hinter der Leistungsfähigkeit des Konzerns und umfasst unter anderem eine weltweite geschlechtsneutrale Elternzeitregelung, die beiden Elternteilen 12 voll bezahlte Wochen Elternzeit garantiert, sowie die seit 2020 weltweit erreichte Lohngleichheit zwischen den Geschlechtern im Einklang mit dem Grundsatz "gleicher Lohn für gleiche Arbeit" für alle Barilla-Mitarbeiter weltweit.

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