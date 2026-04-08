Die SAIC-Marke MG Motor beendet in Deutschland den Agenturvertrieb für Elektroautos. Als erstes reines E-Modell des chinesischen Herstellers wird der MG4 EV Urban künftig im klassischen Händlermodell vertrieben. Zum Jahresende soll das Agenturmodell vollständig auslaufen. Bei einem Agenturmodell ist nicht mehr der Händler vor Ort der Vertragspartner des Kunden, sondern nur noch ein "Vermittlungsagent". Dafür erhält der Händler eine Provision. Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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