© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEAlibaba startet ein riesiges KI-Rechenzentrum mit eigenen Chips. Der Schritt zeigt, wie ernst China den technologischen Wettlauf mit den USA nimmt.Der chinesische Tech-Konzern Alibaba treibt den Ausbau seiner Künstlichen Intelligenz voran und setzt dabei konsequent auf eigene Technologie. Gemeinsam mit China Telecom startet das Unternehmen ein neues Rechenzentrum im Süden Chinas, das vollständig mit selbst entwickelten Halbleitern betrieben wird. 10.000 Chips für KI-Modelle der nächsten Generation Die Anlage wird mit 10.000 sogenannten Zhenwu-Chips ausgestattet. Diese Prozessoren hat Alibaba speziell für das Training und den Einsatz großer KI-Modelle entwickelt. Laut Unternehmen kann die …Den vollständigen Artikel lesen
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