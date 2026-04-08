DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 9. April (vorläufige Fassung)

=== *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 1Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz Februar Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: k.A. zuvor: -21,2 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -2,3% gg Vm Importe PROGNOSE: +4,5% gg Vm zuvor: -5,9% gg Vm *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Februar saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex März 09:30 EU/FSB-Chef Bailey, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +0,7% gg Vq 2. Veröff.: +0,7% gg Vq 3. Quartal: +4,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,8% gg Vq 2. Veröff.: +3,8% gg Vq 3. Quartal: +3,8% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 202.000 *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm/+0,4% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,1% gg Vj 15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht *** 16:00 US/IWF-Chefin Georgieva, Auftaktrede für Frühjahrstagung von IWF und Weltbank ===

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April 08, 2026 08:35 ET (12:35 GMT)

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