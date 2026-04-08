EQS-News: 1&1 AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|1&1 AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@1und1.de
|Internet:
|https://www.1und1.ag/
|ISIN:
|DE0005545503
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2305228 08.04.2026 CET/CEST