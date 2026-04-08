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Precisely ernennt Branchenexperte Matt Waxman zum Chief Product Officer, um die agentenbasierte Datenstrategie voranzutreiben



08.04.2026 / 15:05 CET/CEST

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Mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Datenmanagement, Cyber-Resilienz, SaaS und KI-Einführung wird Waxman die Innovation im gesamten Produktportfolio von Precisely vorantreiben. BURLINGTON, Mass., 8. April 2026 /PRNewswire/ -- Precisely , ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, gab heute die Ernennung von Matt Waxman zum Chief Product Officer (CPO) bekannt. In dieser Funktion wird Waxman die globale Produktorganisation des Unternehmens leiten und die Produktstrategie, Innovation sowie die Steuerung und Weiterentwicklung des Produktportfolios, darunter die Data Integrity Suite, beaufsichtigen. Gleichzeitig wird er Initiativen vorantreiben, die die Vision des Unternehmens für "Agentic-Ready Data" unterstützen. Waxman bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Leitung von Produktorganisationen für Unternehmenssoftware mit, einschließlich der Entwicklung groß angelegter Datenplattformen. Er hatte leitende Positionen im Produktmanagement bei Veritas, Cohesity, Puppet und Dell EMC inne, wo er die Produktstrategie in den Bereichen Datenschutz, SaaS-Plattformen sowie Multi-Cloud-Datenmanagement-Portfolios leitete. Zuletzt war Waxman als Chief Product Officer bei Arctera tätig, wo er maßgeblich an der Ausgliederung des 400 Millionen Dollar schweren Datenmanagement-Geschäfts von Veritas beteiligt war und die globale Produktorganisation des Unternehmens leitete. "Da Unternehmen zunehmend von ersten Experimenten mit KI zum großflächigen Einsatz autonomer Systeme übergehen, werden die Integrität und die Nutzbarkeit ihrer Daten zu einer geschäftskritischen Herausforderung", sagte Walid Abu-Hadba, Chief Executive Officer bei Precisely. "Matts umfassende Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung von Enterprise-Datenplattformen wird entscheidend dazu beitragen, unser Portfolio weiterzuentwickeln und unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Daten für die nächste Generation KI-gestützter Anwendungen vorzubereiten." Bei Precisely wird Waxman die Produktstrategie für das breite Produktportfolio des Unternehmens leiten. Er wird eng mit den Engineering- und Go-to-Market Teams sowie mit Kunden zusammenarbeiten, um die Produktentwicklung voranzutreiben, KI-gestützte Funktionen auszubauen und Precisely-Kunden dabei unterstützen, ihre Datenumgebungen auf KI-basierte Anwendungen und autonome Systeme vorzubereiten. Waxmans Ernennung spiegelt Preciselys kontinuierliches Engagement wider, Unternehmen dabei zu unterstützen, die Lücke in der KI-Datenintegrität zwischen KI-Ambitionen und den dafür erforderlichen Datengrundlagen zu schließen. Das Portfolio des Unternehmens, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Unternehmen dabei, Daten von höchster Qualität bereitzustellen, die integriert, verwaltet und angereichert sind, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen im gesamten Unternehmen voranzutreiben. "KI verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Daten nutzen, grundlegend, doch der Erfolg dieser Systeme hängt vollständig von der Qualität und dem Kontext der zugrunde liegenden Daten ab", sagte Waxman. "Precisely hat eine solide Grundlage für Datenintegrität geschaffen. Wir haben die einmalige Gelegenheit, diese Grundlage weiterzuentwickeln und Unternehmen dabei zu unterstützen, den Wert ihrer verlässlichen Daten unternehmensweit besser zu nutzen." Über Precisely Als ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de . © 2026 Precisely Software Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Precisely, seine verbundenen Unternehmen und/oder Lizenzgeber behalten sich das Eigentumsrecht an den Informationen vor. Die Vervielfältigung, Verwendung zu Wettbewerbszwecken oder die Erstellung abgeleiteter Werke ist ohne schriftliche Genehmigung untersagt. Verfügbarkeit nicht garantiert. "Precisely" und zugehörige Marken sind Marken von Precisely; alle anderen Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408758/5905175/Precisely_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/precisely-ernennt-branchenexperte-matt-waxman-zum-chief-product-officer-um-die-agentenbasierte-datenstrategie-voranzutreiben-302736338.html



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