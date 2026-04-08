EQS-News: TAG Immobilien AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TAG Immobilien AG
|Steckelhörn 5
|20457 Hamburg
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@tag-ag.com
|Internet:
|https://www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung
|ISIN:
|DE0008303504
|Börsen:
|Börsenplätze: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2305234 08.04.2026 CET/CEST