EQS-News: Ottobock SE & Co. KGaA
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ottobock SE & Co. KGaA
|Max-Näder-Straße 15
|37115 Duderstadt
|Deutschland
|E-Mail:
|julia.hartmann@ottobock.de
|Internet:
|https://investors.ottobock.com
|ISIN:
|DE000BCK2223
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2305222 08.04.2026 CET/CEST