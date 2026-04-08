Der Goldmarkt zeigt sich aktuell von seiner widersprüchlichen Seite: Nach einer kräftigen Korrektur im März greifen ausgerechnet große institutionelle Käufer wieder zu. Allen voran China nutzt den Preisrückgang gezielt für weitere Käufe. Nun fragen sich viele Anleger, ob es sich dabei lediglich um eine Stabilisierung oder den Startschuss für die nächste Aufwärtsbewegung beim Goldpreis handelt? Ein Blick auf die jüngsten Daten liefert einen wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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