Antimon-Explorer meldet erste Bohrergebnisse

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Critical One Energy berichtet über einen bedeutenden Fortschritt im Howells-Lake-Projekt: Die erste moderne Bohrung seit mehr als 45 Jahren deutet auf eine umfangreiche Antimon-Mineralisierung nahe der Oberfläche hin. Das Management hebt hervor, dass sich die Ergebnisse mit dem geologischen Modell decken und den Start eines umfassenden Explorationsprogramms markieren.

Critical One Energy berichtet über einen bedeutenden Fortschritt im Howells-Lake-Projekt: Die erste moderne Bohrung seit mehr als 45 Jahren deutet auf eine umfangreiche Antimon-Mineralisierung nahe der Oberfläche hin. Das Management hebt hervor, dass sich die Ergebnisse mit dem geologischen Modell decken und den Start eines umfassenden Explorationsprogramms markieren.

Sichtbare Mineralisierung bereits nahe Oberfläche

Das Unternehmen teilt mit, dass die erste Bohrung mit der Bezeichnung HWL-2026-001 eine Tiefe von 201 Metern erreicht habe. Laut CEO Duane Parnham handle es sich um die erste moderne Bohrung seit der Entdeckung im Jahr 1979. Bereits ab etwa 24 Metern Tiefe habe das Team sichtbare sichtbarer Stibnit-Mineralisierung festgestellt. Diese erstrecke sich über rund 100 Meter Bohrkern. Das Management erklärt, dies sei ein ungewöhnlich breiter mineralisierter Abschnitt für ein erstes Explorationsloch. Das Metall tritt in Form von Stibnit auf. Es handelt sich um ein Erzmineral, das Antimon enthält und typischerweise in mit Mineralen gefüllten Gesteinsrissen vorkommt.