Laut aktueller DIHK-Statistik hat sich der Vermittlerschwund in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 nicht fortgesetzt. Demnach ist die Zahl der Versicherungsvermittler insgesamt wieder leicht gestiegen. Die Zahl der eingetragenen Versicherungsmakler hat die Marke von 47.000 überschritten. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat aktuelle Daten aus dem Vermittlerverzeichnis für das erste Quartal 2026 veröffentlicht. Zum Stichtag 01.04.2026 waren insgesamt 178.910 Versicherungsvermittler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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