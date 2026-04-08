Im Zuge der vereinbarten Waffenruhe im Nahen Osten geht es im heutigen Handel mit den Ölpreisen bergab. dementsprechend sinken auch die Kurse von Energieriesen. Bei ExxonMobil kommen noch andere Faktoren hinzu. Wie das Unternehmen nun mitteilte, fielen im ersten Quartal rund sechs Prozent der Konzernförderung aus.Hintergrund ist, dass der Krieg große Teile der Energieinfrastruktur am Persischen Golf beeinträchtigt hat. Etwa die Hälfte der Produktionsverluste entfällt dabei auf eine Flüssiggasanlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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