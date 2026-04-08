Nach Wochen der quälenden Ungewissheit und den geopolitischen Schockwellen, die die Kurse im ersten Quartal belasteten, atmen die Märkte nun spürbar auf. Die dunklen Wolken über dem Nahen Osten scheinen aufzureißen und die diplomatischen Bemühungen zeigen erste Früchte. Wer jetzt schnell und entschlossen handelt, kann dreistellige Renditen einstreichen.Es ist ein Befreiungsschlag auf breiter Front. Investoren, die zuvor ängstlich an der Seitenlinie verharrten und Liquidität horteten, stürmen nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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