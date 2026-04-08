Zwischen HV-Saison und Makro-Daten: Ein Tag der EntscheidungenAm Donnerstag ist bei den Anlegern volle Konzentration gefragt: Während Schwergewichte wie AstraZeneca, Nokia und OMV ihre Aktionäre zum jährlichen Austausch bitten, rückt am Nachmittag die US-Wirtschaft mit frischen BIP-Zahlen ins Rampenlicht. Da am Vormittag zudem deutsche Industriedaten und später die US-Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht werden, sollten sich Marktteilnehmer auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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