Gianluca Fioravanti soll das Geschäft leiten, während das Angebot für OEMs ausgebaut wird

Lincotek gab heute die Ernennung von Gianluca Fioravanti zum Global General Manager seiner Medizinabteilung bekannt einem globalen Lösungsanbieter für den orthopädischen Markt.

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Gianluca Fioravanti, Global GM Lincotek's Medical Division

Fioravanti, der direkt an den CEO der Gruppe, Andrea Colombo, berichtet, hat die Position am 7. April angetreten und wird dazu beitragen, das Geschäft voranzutreiben. Er wird die Entwicklung und Umsetzung der globalen Wachstumsstrategie des Unternehmens leiten und gleichzeitig deren nahtlose operative Umsetzung in allen Regionen sicherstellen. Diese strategische Ernennung spiegelt das Engagement von Lincotek wider, den Mehrwert für seine Kunden zu steigern und seine Fähigkeit zu stärken, diese besser zu bedienen.

Fioravanti bringt mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in die Gruppe ein und hatte zuvor leitende Führungspositionen in den Bereichen Betrieb, Technik und General Management im medizinischen Sektor inne. Mit einem Abschluss in Elektrotechnik und einem Executive MBA war er zuvor für eine Vielzahl globaler Unternehmen tätig, darunter Pfizer, Baxter, Novartis, GSK Vaccines und Johnson Johnson.

Zuletzt war Fioravanti bei Jabil Healthcare, als Senior Operations Global Director tätig, wo er ein Netzwerk von 12 Produktionsstandorten in Europa und den USA leitete und mehr als 4.000 Mitarbeiter führte.

"Gianluca bringt umfangreiche Erfahrung in stark regulierten und technologisch fortschrittlichen Umgebungen mit, insbesondere in der Orthopädiebranche", sagt Andrea Colombo, Group CEO von Lincotek "Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Leitung komplexer internationaler Umgebungen und der Umsetzung von Transformationsprogrammen wird von großer Bedeutung sein, während wir daran arbeiten, unseren Kundenservice zu optimieren. Dies wird unsere Rolle als vertrauenswürdiger Partner weiter stärken, der ihnen hilft, immer komplexere Herausforderungen zu meistern. Wir freuen uns sehr, ihn an Bord zu haben."

Gianluca Fioravanti, Global General Manager der Medical Division von Lincotek, fügte hinzu : "Es ist mir eine große Ehre, in einem so wichtigen Moment der Unternehmensentwicklung zu Lincotek zu stoßen. Ich bin zutiefst beeindruckt von dem Engagement und dem Fachwissen der Teams in der Medical Division, die einen außergewöhnlichen Reichtum an Professionalität und Leidenschaft verkörpern. Gemeinsam wollen wir unsere globale Präsenz stärken und gleichzeitig Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vorantreiben von der Weiterentwicklung unserer Fertigungstechnologien bis hin zur Bereitstellung immer ausgefeilterer Lösungen für unsere OEM-Partner. Ich freue mich darauf, mit diesen außergewöhnlichen Teams zusammenzuarbeiten, um in den kommenden Jahren weitere Fortschritte zu erzielen und noch mehr Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen."

Über Lincotek: lincotek.com

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