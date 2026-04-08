DJ MTU erweitert Portfolio durch Übernahme um Drohnenantriebe
DOW JONES--Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines übernimmt den Anbieter für Drohnenantriebe AeroDesignWorks und erweitert sein Portfolio damit um Antriebslösungen für unbemannte Luftfahrzeuge und Lenkflugkörpersysteme. "Mit AeroDesignWorks erhalten wir einen beschleunigten und zugleich substanziellen Markteintritt in ein zentrales Zukunftsfeld", sagte MTU-Programmvorstand Ottmar Pfänder. Das Kölner High-Tech-Unternehmen AeroDesignWorks wurde 2011 aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ausgegründet und hat rund 40 Mitarbeiter.
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April 08, 2026 09:16 ET (13:16 GMT)
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