Baden-Baden (ots) -Sechs Folgen über den zum Social-Media-Star gewordenen Filmemacher / ab 22. April in ARD SoundsDrei Karrieren, ein Mythos. Vom Arthouse-Helden zur Doku-Ikone zum unwahrscheinlichsten Influencer der Welt - Werner Herzog ist eine Legende. Nur in seinem Heimatland kennt ihn kaum jemand. Host Max Osenstätter fragt sich: Wie kann das sein? So viel sei vorweggesagt: Es wird wild. Der SWR Kultur Podcast "Werner Herzog - zu groß für Deutschland" ist ab 22. April in ARD Sounds und ab 29. April überall, wo es Podcasts gibt zu hören.Der unwahrscheinlichste Influencer aller ZeitenIn Deutschland war Werner Herzog vor allem in den 1970er und 1980er Jahren berühmt. Durch Filme wie "Fitzcarraldo" oder "Aguirre" wurde er zur Legende des europäischen Arthouse-Kinos. Jahrzehnte später erfindet sich Werner Herzog in den USA als Dokumentarfilmer neu. Der große deutsche Charismatiker schafft mit seinen außergewöhnlichen Themen, Thesen und seiner unverwechselbaren Erzählstimme einige der beeindruckendsten Dokus aller Zeiten. Aktuell erlebt Werner Herzog einen dritten Höhepunkt seiner Karriere: im Alter von 83 Jahren wird er zum unwahrscheinlichsten Influencer aller Zeiten.Hype um Werner HerzogWerner Herzog ist Kult, in Deutschland für Cineasten und in den USA für alle. Dort tritt Herzog bei den Simpsons auf, ist in den großen Late Night Shows zu Gast und spielt in der Serie "The Mandalorian" einen enigmatischen Bösewicht. Auf Plattformen wie Tiktok und Youtube erzielen Herzog-Videos Millionen Klicks - er ist Film-Legende und Social-Media-Meme in einem. Und vielleicht der derzeit berühmteste Kultur-Export Deutschlands."Werner Herzog - zu groß für Deutschland"In sechs Folgen taucht der SWR Kultur Podcast tief in die faszinierende Welt des Ausnahmeregisseurs und Autors Werner Herzog ein - samt Gesprächen mit Weggefährten, alten Freund:innen und Feinden und spannendem Archivmaterial von seinen Dschungel-Filmsets. Es geht um Hollywood-Ruhm, Internet-Fame und den Tag, an dem Werner Herzog seinen eigenen Schuh gegessen hat. "Werner Herzog - zu groß für Deutschland" ist ab 22. April in ARD Sounds verfügbar.Akkreditierte Journalist:innen können die Folgen vorab hören. Bitte wenden Sie sich dafür an lisa.gerhardt@SWR.de.Weitere Informationen unter: http://swr.li/werner-herzog-zu-gross-fuer-deutschlandFotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt SWR: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6251648