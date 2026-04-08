© Foto: adobe.stock.comDie Bekanntgabe der Waffenruhe löste am Ölmarkt ein gewaltiges Beben aus. Die Ölpreise brachen prozentual zweistellig ein. Ist das der Beginn eines gewaltigen Abverkaufs?Waffenruhe lässt Ölpreise einbrechen - Gold und Aktienmärkte knallen rauf Es war ein Nervenkitzel der besonderen Art. Kurz vor Ablauf des Ultimatums einigten sich die USA und der Iran auf eine Waffenruhe. Zudem soll die Straße von Hormus für einen zweiwöchigen Zeitraum geöffnet werden. Brent Öl und WTI Öl brachen daraufhin massiv ein. An anderer Stelle kam Partystimmung auf. So legt der Dax zur Stunde kräftig zu und die Indikationen von Dow Jones Ind. und Nasdaq 100 lassen auch in den USA ein Kursfeuerwerk erwarten. Auf …Den vollständigen Artikel lesen
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