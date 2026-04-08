Gute Stimmung an den Weltbörsen - und auch bei den Edelmetallen: So verteuerte sich Gold nach der vereinbarten Waffenruhe im Iran-Konflikt um 1,7 Prozent auf 4.786 US-Dollar je Feinunze. Zwischenzeitlich kletterte der Kurs sogar auf 4.856 Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit Mitte März. Der Silberpreis zieht sogar noch stärker an.Er legte am Mittwoch um 5,4 Prozent zu und erreichte zuletzt 76,95 Dollar je Feinunze. Ende Februar hatte Silber allerdings noch über der Marke von 90 Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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