Deutschland wirtschaftet nicht schlechter als andere, sondern einfach anders. Wenn es um Dividenden geht, greifen die 40 DAX-Unternehmen tief in die Tasche im Vergleich zu den US-Amerikanern - und Anleger dürfen sich schon bald freuen. Die Dividendensaison der DAX-Unternehmen hat von April bis Mai ihren Höhepunkt. Für Dividenden in Höhe von 24 € pro Aktie könnte sich ein Kauf jetzt lohnen. Dividenden - das bessere Gold? In Zeiten, die so stark von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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