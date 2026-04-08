Goldman Sachs und Wells Fargo werden plötzlich optimistischer für Tech. Nach dem Rücksetzer wirken die Bewertungen attraktiv. Ist das schon der Startschuss für das nächste große Comeback? Der Technologiesektor wirkt nach seiner jüngsten Schwächephase wieder attraktiver. Zu diesem Schluss kommen die Strategen von Goldman Sachs. In einer aktuellen Research-Notiz schreibt das Team um Peter Oppenheimer, die jüngste Underperformance habe neue Chancen geschaffen. Besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de