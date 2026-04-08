© Foto: OpenAIDie Waffenruhe öffnet ein Zeitfenster, doch Reeder bleiben vorsichtig: Was die mögliche Öffnung der Straße von Hormus jetzt bremst.Nach Aussage von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron planen etwa 15 Länder, die Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus zu erleichtern, wie Reuters berichtet. Die Aussage fällt in einem Zeitraum, nachdem eine Waffenruhe zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran verkündet worden war. Macron sagte diesbezüglich am Mittwoch: "Etwa 15 Länder sind derzeit mobilisiert und beteiligen sich unter französischer Führung an der Planung, um die Durchführung dieser rein defensiven Mission in Abstimmung mit dem Iran zu ermöglichen und die …Den vollständigen Artikel lesen
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