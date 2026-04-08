DJ PTA-PVR: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG
Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG
Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG
Kahl am Main (pta000/08.04.2026/16:10 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Legal Entity Identifier (LEI): 5299006FS69Q41A8KK44 Straße, Hausnr: Hanauer Landstraße 103 PLZ: 63796 Ort: Kahl am Main, Deutschland
2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Registrierter Sitz und Staat: Frankfurt am Main, Deutschland
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. FPM Funds SICAV Luxembourg
5. Datum der Schwellenberührung 01.04.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 5,19 0,00 5,19 8.896.527 letzte 4,57 0,00 4,57 Mitteilung
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)
ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE000A1681X5 0 461.503 0,00 5,19 Summe: 461.503 5,19
b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00
b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % 0 0,00 Summe: 0 0,00
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% Instrumente in %, wenn 5% Summe in %, wenn 5% oder höher oder höher oder höher -Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung -Universal-Investment-Luxembourg S.A. 5,00 5,00
9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: N/A
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %
10. Sonstige Informationen
unter Pkt. 8: 5,002%
Datum 08.04.2026
(Ende)
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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1775657400939 ]
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April 08, 2026 10:10 ET (14:10 GMT)