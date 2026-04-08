Auf die simple Frage "Ist meine Idee gut?" liefern Chatbots in der Regel nur ein oberflächliches, wenig brauchbares Feedback. In der aktuellen Folge von t3n MeisterPrompter verraten wir dir, wie du mit einem strukturierten Prompt und echten Marktdaten fundierte Einschätzungen bekommst. KI-Chatbots sind sogenannte People-Pleaser. Sie wollen vor allem gefallen, damit du sie weiterhin nutzt. Das bringt Probleme mit sich. Wer sich Feedback zu einer Idee ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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