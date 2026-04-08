© Foto: OpenAIMicron und SanDisk springen an, weil Samsung starke Signale sendet. Beginnt jetzt die nächste Phase im KI-getriebenen Speicherboom?Die Aktien von Micron und Sandisk stiegen am Mittwoch stark, nachdem der Speicherchip-Hersteller Samsung höhere Umsätze und Gewinne für das erste Quartal prognostiziert hatte. Der weltgrößte Speicherchip-Hersteller Samsung gab bekannt, dass er für das erste Quartal mit einem Umsatz von rund 132 Billionen bis 134 Billionen koreanischen Won (89,29 Milliarden bis 90,64 Milliarden US-Dollar) rechnet, gegenüber 79,14 Billionen Won (52,85 Milliarden US-Dollar) im Vorjahr. Der operative Gewinn im ersten Quartal wird voraussichtlich zwischen 57,1 Billionen Won (38,13 …Den vollständigen Artikel lesen
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