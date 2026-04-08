Während viele Anleger auf kurzfristige Goldpreisbewegungen schauen, passiert im Hintergrund etwas deutlich Größeres. Die chinesische Zentralbank kauft weiterhin Gold. Damit wachsen Monat für Monat die Goldreserven. Und inzwischen stellt sich eine spannende Frage: Bereitet sich China langfristig auf eine goldgestützte Währung vor? Die aktuellen Zahlen geben jedenfalls Anlass zu Spekulationen. China kauft im 17. Monat in Folge Gold Die chinesische Zentralbank hat ihre Goldreserven im März erneut erhöht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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