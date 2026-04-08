EQS-News: One Square Advisory Services S.à.r.l.
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One Square Advisory Services S.à.r.l.: Windreich GmbH - 24. Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar
Genf, 8. April 2026 - Der Insolvenzverwalter der Windreich GmbH i.I. hat der One Square Advisory Services S.á.r.l. in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Unternehmensanleihen 2011/2016 (ISIN: DE000A1H3V38 / WKN: A1H3V3) sowie 2010/2015 (ISIN: DE000A1CRMP9 / WKN: A1CRMP) einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Windreich GmbH i.I. zur Verfügung gestellt.
Anleihegläubiger können eine Kopie des Berichts des Verwalters beim gemeinsamen Vertreter gegen Nachweis der Gläubigerstellung durch Übersendung eines aktuellen (Online-)Depotauszuges (nicht älter als 10 Werktage) anfordern. Entsprechende Anfragen und Nachweise senden Sie bitte per E-Mail an windreich@onesquareadvisors.com.
Bitte beachten Sie, dass der Bericht Informationen enthalten kann, deren Verwendung und/oder Offenlegung als Insiderinformation nach Art. 14 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) oder aufgrund anderer anwendbarer Rechtsnormen reglementiert und/oder beschränkt sein kann. Die One Square Advisory Services S.à.r.l. wird nicht prüfen, ob der Bericht tatsächlich derlei Informationen enthält, oder (potenziell) solche Informationen unkenntlich machen.
Bitte kommen Sie bei Rückfragen gerne auf uns zu.
Kontakt
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