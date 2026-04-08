Coburg (ots) -Die HUK-COBURG Dienstleistung GmbH eröffnet heute offiziell ihren neuen Standort an der Altenkesseler Straße 17 in Saarbücken. In Anwesenheit des saarländischen Wirtschaftsministers Jürgen Barke und HUK-COBURG Vorstand Dr. Jörg Rheinländer sowie rund 70 geladenen Gästen gewährt die auf Kfz-Schadenregulierung spezialisierte Gesellschaft Einblicke in ihre Arbeitswelt."Wir wachsen in der weiter. Der neue Standort stärkt unseren Kundenservice", erklärt Dr. Jörg Rheinländer, Vorstandsmitglied der HUK-COBURG. "Wir sind stolz, dass wir den Standort in nur neun Monaten in Betrieb nehmen konnten. Stadt und Land haben uns dabei von Anfang an tatkräftig unterstützt", dankt Rheinländer der saarländischen Landesregierung sowie der Wirtschaftsförderung Saar. Der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke freut sich über den Ansiedlungserfolg: "Dass sich mit der HUK-COBURG Versicherungsgruppe ein Marktführer für unser Land entschieden hat, zeigt die Attraktivität unseres Standorts und die Qualität unserer Fachkräfte. Gemeinsam mit weiteren Ansiedlungen trägt dieses Engagement dazu bei, die Saarwirtschaft nachhaltig und zukunftsfest aufzustellen. Wir freuen uns über dieses Vertrauen und heißen das Team herzlich willkommen."Die neu gestaltete Bürofläche in der saarländischen Landeshauptstadt umfasst knapp 1.300 Quadratmeter. Die ersten 50 Mitarbeitenden haben ihre Arbeit bereits aufgenommen. Die Mitarbeitendenzahl soll bis 2028 schrittweise bis auf 200 Personen ansteigen. "Wir sind von der positiven Resonanz überwältigt. Für die beiden laufenden Einstellungswellen liegen bereits über 2.400 Bewerbungen vor", berichtet Frank Buchholz, Geschäftsführer der HUK-COBURG Dienstleistung GmbH. "Engagement und Potential sind beindruckend. Das schafft Sicherheit für die weitere Expansion", so Buchholz.Die HUK-COBURG Dienstleistung GmbH wurde 2017 gegründet und beschäftigt über 400 Mitarbeitende an den Standorten Saarbrücken und Jena. Sie ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der HUK-COBURG Versicherungsgruppe, die mit 14,5 Millionen versicherten Fahrzeugen der größte deutsche Autoversicherer ist.Die HUK-COBURG VersicherungsgruppeMit deutlich über 13 Mio. Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2025 von rund 11 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 14,5 Mio. versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Haftpflicht- und Hausratversicherung ist sie ebenfalls führend. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2025 insgesamt rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Weitere Informationen und Kontakt:HUK-COBURG UnternehmenskommunikationEva-Maria Sahm Telefon: 09561-9622605E-Mail: presse@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7239/6251679