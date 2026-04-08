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Generalversammlung der mobilezone holding ag stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu und genehmigt Dividende von CHF 0.90 (Vorjahr: CHF 0.90)



08.04.2026 / 17:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 8. April 2026 An der heutigen Generalversammlung der mobilezone holding ag waren 41.26 Prozent aller Aktien,

respektive 58.18 Prozent der eingetragenen, stimmberechtigten Aktien vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Unter anderem wurde beschlossen: Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.90 je Aktie am 17. April 2026 (ex-Datum 15. April 2026)

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Genehmigung des Berichtes über nichtfinanzielle Belange für das Jahr 2025

Wiederwahl von Olaf Swantee (Chairman), Lea Sonderegger, Markus Bernhard und Andreas Wyss in den Verwaltungsrat

Wiederwahl von Lea Sonderegger und Olaf Swantee in das Nomination & Compensation Committee

Zustimmung zu sämtlichen Vergütungsanträgen

Die BDO AG, Zürich wurde für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle gewählt An der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats wurde Lea Sonderegger als Vorsitzende desNomination & Compensation Committee bestätigt.

Das Protokoll der Versammlung ist auf der Investor Relations Website von mobilezone ( link ) verfügbar.

Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Analysten, Investoren und Medienschaffende

Pascal Boll

Director MVNO & Investor Relations

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist der führende unabhängige Schweizer Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. mobilezone beschäftigt rund 600 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch und in rund 125 eigenen Shops in der ganzen Schweiz. Das Retail-Geschäft mit der starken und bei Schweizer Konsumenten bekannten Marke «mobilezone» bildet die Basis des Geschäfts. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Weitere wichtige strategische Pfeiler bilden das MVNO- (Mobile Virtual Network Operator), das B2B-, sowie das auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäft (Reparatur und wiederaufbereitete Geräte - Marke «jusit»). Die Dienstleistungen und Produkte werden online, über diverse Webportale sowie in rund 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch



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