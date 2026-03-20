Rotkreuz - Die Handyladenkette Mobilezone will mit der Übernahme des Onlinehändlers Apfelkiste durchstarten. Das Gewinnziel von 2028 soll bereits im nächsten Jahr erreicht werden. Damit könnte den Aktionären eine höhere Dividende winken. Ursprünglich wollte Mobilezone bis 2028 einen Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) von 70 Millionen Franken erzielen. Mit der Übernahme der Onlinehandelsplattform Apfelkiste und des Detailhandelsmarken-Spezialisten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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