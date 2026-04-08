Sie finden Festgeld- oder Tagesgeldzinsen meist mickrig? Wenn man weiß wie, lassen sich jetzt sehr hohe Zinsen verdienen. Mit einem Top-Wert aus dem DAX sichern sich Anleger nominell 8,50 Prozent Zinsen gleich für zwei Jahre. Für wen sich diese Alternative lohnt. Zinsen auf Festgeld oder Tagesgeld sind ja okay. Doch für clevere Sparer und Anleger haben wir eine einfache und sichere Alternative, die definitiv mehr bringt: Mit einer neuen Aktienanleihe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE