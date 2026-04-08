Eine Waffenruhe im Iran könnte den nächsten Risk-on-Schub an den Börsen auslösen. Marktexperte Volker Schilling sieht jetzt vor allem vier günstige Aktienmärkte mit Aufholpotenzial.Eine mögliche Waffenruhe im Iran könnte laut Marktbeobachtern einen neuen "Risk-on"-Modus an den Börsen auslösen - und damit besonders jene Aktienmärkte beflügeln, die derzeit noch günstig bewertet sind. Darauf verweist Volker Schilling von Greiff Capital Management im Gespräch mit wO TV. Während Anleger in unsicheren Zeiten auf Qualitätswerte setzen, beginne mit sinkender geopolitischer Angst meist die Suche nach unterbewerteten Chancen. Besonders attraktiv erscheinen laut Schilling aktuell vier Märkte: Türkei, …Den vollständigen Artikel lesen
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