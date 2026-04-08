Die Märkte sind geprägt von Crashs, geopolitischen Spannungen und hoher Volatilität. Gerade in diesem Umfeld setzt Golo Kirchhoff auf einen datenbasierten Ansatz, um Chancen zu identifizieren. Der Autor des Börsenbriefs "Kirchhoff-System" fokussiert sich darauf, wohin das große Geld fließt - und nutzt genau diese Dynamik für seine Trades. Denn wer früh erkennt, wohin das Geld fließt, kann sich entscheidende Vorteile sichern.Sein Credo: nicht reagieren, sondern antizipieren. "Wer versteht, was das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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